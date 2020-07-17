В столичном районе Оболонь мужчина поджег мусор с травой, из-за чего огонь распространился на 600 квадратных метров. Вскоре спасателям удалось ликвидировать возгорание, а поджигатель был задержан правоохранителями.

Об этом в пятницу, 17 июля, информирует пресс-служба ГСЧС.

Так, сегодня, в 12:44 киевским спасателям поступило сообщение о том, что на ул. Озерной, 5, в Оболонском районе мужчина поджег траву и мусор на открытой территории. На место происшествия были направлены отделения спасателей 25-й Государственной пожарно-спасательной части.

"Уже в 13:18 возгорание на площади 600 кв. м бойцам удалось локализовать, а в 14:09 - ликвидировать. На месте происшествия правоохранители задержали поджигателя, ими же будут составлены соответствующие административные протоколы", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 июля в Дарницком районе Киева произошло возгорание на свалке, пожар охватил площадь около 250 кв. м.

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