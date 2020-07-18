17 июля Верховная Рада в четыре раза сократила количество районов в Украине, проголосовав за постановление №3650.

То есть местные выборы, которые состоятся этой осенью, будут проходить уже с учетом новой нарезки территорий.

Разбирались, зачем перекроили области, чем это грозит и как может повлиять на выборы.

Зачем перекроили области?

По официальной версии, укрупнение районов - это продолжение реформы децентрализации, в рамках которой уже создаются укрупненные объединенные территориальные общины (ОТО).

Минэкономразвития в мае этого года отчиталось о завершении первого этапа реформы и сообщило, что во время следующего этапа должны быть сформированы новые районные центры объединенных общин.

В проекте, который сначала представило министерство, было 118 новых районов вместо 490, то есть есть их количество предложили сократить более, чем в 4 раза.

Укрупнение пояснили тем, что из-за разного размера и количества населения районов нагрузка на местные органы власти разная, а это, мол, несправедливо. Поэтому районы предложили перекроить так, чтобы они включали минимум 150 тысяч населения. Райцентром собрались определить населенные пункты с населением не менее 50 тысяч человек. При этом самые дальние села должны находиться на расстоянии не более 60 км от райцентра.

Правда, расстояния в итоге получились куда более длинными (о чем ниже).

Кабмин еще в июне объявил об укрупнении районов в Украине. Прозвучала цифра 129 вместо заявленных ранее 118. Премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, что существующее разделение было образовано еще в СССР и больше не отвечает "современным стандартам административно-территориального деления".

Однако позже по просьбе фракции "Слуга народа" Верховная Рада сняла с рассмотрения проект постановления и в профильном парламентском Комитете изменили проект постановления, увеличив количество новых районов до 136 (вместо 490, как сейчас).

17 июля депутаты проголосовали за проект постановления о перекройке районов, он был принят за основу и в целом.

Как перекроили Украину

Мы уже публиковали карту новых районов во всех областях Украины. При этом уже возникают первые вопросы к делению.

Например, в Киевской области создали Бучанский район вместо Ирпенского. Хотя в Буче проживает 36 тысяч человек, а в Ирпене - более 100 тысяч. Кроме того, Буча пользуется инфраструктурой Ирпеня. Там находятся региональные подразделения Нацполиции, ГФС, ГСЧС, суд, архив и т.д.

Поселок Коцюбинское, несмотря на просьбу мэра Киева Виталия Кличко, не включили в состав столицы, а присоединили к Бучанскому району.

В Житомирской области создали четыре района: Коростенский, Новоград-Волынский, Житомирский и Бердичевский. При этом некоторые села оказались отрезанными от админцентров на большие расстояния.

Например, пгт Любар, который был центром Любарского района с населением в 27 тысяч человек, будет относиться к Житомиру, до которого 82 км (а не 60, как закладывалось в первоначальном проекте). Половина этого пути - по плохой дороге до Чуднова, и только оттуда трасса становится получше.

Это значит, что добираться в райцентр жители Любара будут порядка двух часов.

В Донецкой же области создали огромный Краматорский район, который объединит в себя почти весь север региона и в который войдет вся северодонецкая городская агломерация, включающая в себя Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку, а также Святогорск и Лиман.

Возражения против нового деления

Новый раскрой может принести массу неудобств на местах.

Многим жителям районов для получения социальных и административных услуг придется теперь ездить за тридевять земель. Кроме того, сокращение числа районов означает массовое сокращение различных служб и бюджетников, начиная с полиции и заканчивая врачами. А сами госуслуги станут менее доступными географически.

В этом, видимо, и была главная цель укрупнения территориальных единиц. Ведь статус райцентра давал городу ассигнования на, например, районные больницы, школы или объекты социальной сферы. И чем меньше стало районов - тем меньше, соответственно, тех же больниц (на чем, кстати, построена и медреформа Супрун). Если, конечно, населенные пункты, которые утратили статус райцентров, где-то сами не изыщут средства для поддержания социальной инфраструктуры.

Также власть начинает экономить на госаппарате в целом - однако это лишь звучит хорошо, на деле же за любой справкой или социальной услугой (образованием, лечением) теперь ездить придется существенно дальше. При этом власти у новых районов станет гораздо больше - по территории и населению. Что по факту говорит скорее о централизации.

Тем более, что у Зе лелеют мечты о назначении в области и районы своих префектов, которые будут по сути руководить местным самоуправлением, а значит и элитами на местах. И нынешняя реформа районов лишь готовит почву под эти изменения.

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" после голосования в Раде заявили, что будут оспаривать укрупнение районов в суде. Сопредседатель фракции Юрий Бойко заявил, что эта реформа вызовет хаос на местах и сильно ударит по пенсионерам.

"Например, на Житомирщине создали Житомирский район. Расстояние от села Пирожки до центра района – 150 км. Дорог нет. Само собой, что люди там вышли на улицу с вопросом, как им теперь добраться до центра района? Само собой, их вопрос остался без ответа – власть такие "мелочи" неинтересны. Такая же история в Буче и Броварах", - сказал он.

Ранее планами децентрализации возмутились и националисты, поскольку по новому делению создается большой "венгерский" район с центром в Берегово (прямо на границе с Венгрией), а также населенный румынами Сторожинецкий район Черновицкой области на границе с Румынией. Также укрупняется Болградский район Одесской области, где живет болгарская община.

Укрупнение районов и выборы

Парламент принял проект постановления №3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" на пленарном заседании 15 июля. Судьба перекройки районов тогда еще не была известна. Но без постановления №3650 ЦИК бы не смогла огласить выборы в районах и теробщинах.

Политолог Вадим Карасев ранее комментировал "Стране", что нарезку не зря поспешили провести перед местными выборами.

"На местных выборах власть больше всего интересуют облсоветы и большие города. С районами ситуация другая. Нарезать их так, чтобы выиграть выборы, этой власти нереально. Но хаос внести можно. Все будут бегать и договариваться. Кроме того, в этой истории еще торчит след МВФ по оптимизации бюджета. Экономия ресурсов. Ну, а потом уже все пойдет под контроль префектов", - рассказал он "Стране".

"Смысл еще одной "прогрессивной реформы" только один - политика экономии, навязанная Украине в обмен на обещания новых кредитов. Чем меньше районов, тем меньше поликлиник, больниц, образовательных учреждений, разнообразных учреждений сферы социального обеспечения и услуг, которые в обязательном порядке закреплены за каждой районной структурой. И тем меньше средств будет выделять на их обеспечение государство. Естественно, от этого пострадают жители украинской периферии. Множество людей будут списаны и уволены, а местным жителям придется ехать по любой надобности на огромные для сельской бабушки расстояния. Эта централизация будет иметь катастрофические социальные последствия, что в перспективе грозит массовыми протестами", - пишет на своей странице в ФБ журналист Андрей Манчук.