Пятеро злоумышленников, которые 1 июля в Киеве похитили бизнесмена Сергея Ткаченко, арестованы без права внесения залога.

К такому решению пришел Шевченковский районный суд города Киева, передает пресс-служба полиции.

"Все пятеро злоумышленников взяты под стражу без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Согласно санкциям статей о похищении человека, вымогательстве и незаконном лишении свободы преступникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в этом месяце родственники предпринимателя Сергея Ткаченко заявили, что во время его похищения из столичного салона красоты злоумышленники представились "федералами". Из-за этого семья бизнесмена предполагала, что к преступлению причастны российские спецслужбы.

Уже 16 июля правохранители заявили, что ФСБ РФ не была причастна к похищению Ткаченко. Его, после двух недель заточения, 15 июля удалось вызволить украинским силовикам. Были задержаны пятеро преступников, в том числе и организатор. Все они - граждане Украины.