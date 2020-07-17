Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и ее жених из Италии Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились. Церемония, на которой присутствовали только члены семьи и близкие друзья пары, прошла в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.

Как сообщает Starhit, пышное торжество отменили из-за эпидемии коронавируса в Великобритании.

По словам инсайдера из Букингемского дворца, Беатрис и Эдоардо были очень расстроены, что не было пышной многолюдной свадьбы. Однако они очень боялись возможности заразиться и не хотели подвергать риску гостей.

В итоге на свадьбу прибыли королева Елизавета II со своим мужем Филиппом. Это первый раз, когда супруги покинули дворец, где находились на самоизоляции с марта.

"Они (молодожены - Ред.) очень хотели, чтобы королева присутствовала на свадьбе. Конечно, Беатрис и остальные гости были разочарованы тем, что большая церемония сорвалась. Но Беатрис и Эдоардо очень боялись COVID-19. Поэтому приняли все меры безопасности, чтобы гости не заразились", - сказал инсайдер.

Жители Британи уверены, что скромный формат свадьбы выбран не только из-за коронавируса, но и в связи с недавними обвинениями против отца Беатрис - принца Эндрю. Его подозревают в торговле людьми и изнасиловании.

Принцу пришлось покинуть все важные посты, и сейчас он старается не привлекать к себе внимания, а пышная свадьба его дочери вызвала бы негативную реакцию в обществе.

31-летняя Беатриса Йоркская, занимающая девятое место в линии наследования британского трона, - дочь принца Эндрю. Королева Елизавета II - бабушка Беатрисы, а принцы Гарри и Уильям - ее двоюродные братья.

36-летний Эдоардо Мапелли-Моцци носит титул графа. Его отец - известный горнолыжник, принимавший участие в зимних Олимпийских играх 1972 года. У него есть ребенок - четырехлетний мальчик по имени Кристофер. В 2019 году сообщалось, что он планировал жениться на его матери, но разорвал помолвку из-за романа с принцессой.

Как писала "Страна", о помолвке Беатрис королевская семья объявила почти год назад - в сентябре 2019-го.

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