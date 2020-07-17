Прокуроры САП и детективы НАБУ в пятницу, 17 июля, сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева (ОАСК), а также его заместителю, пятерым судьям и председателю Государственной судебной администрации Украины.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

Как отмечается, в данный момент идет процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

Следствие установило, что вышеуказанные лица (12 человек) во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе.

По версии следствия, указанная преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов.

В частности, для этого председатель ОАСК использовал схему с подачи искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц своего же суда с последующим их рассмотрением с заранее определенным результатом.

Следствие по делу продолжается.

Напомним, ранее в Центре противодействия коррупции сообщили, что подозрение вручено председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пятерым судьям, которых подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

Перед этим стало известно, что в Окружном административном суде города Киева проводятся обыски по делу о преступлениях во время Майдана.