В Монголии, где во вторник от бубонной чумы умер подросток, заговорили о высоком риске распространения опасного заболевания в большинстве провинций страны. Об этом предупредил заместитель директора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр.

Слова эксперта приводит сайт Лента.ру.

По мнению специалиста, риску заражения подвержены 137 районов в 17 из 21 провинции страны. Эти регионы могут быть также очагом заболевания.

Амгаланбаяр привел статистику Всемирной организации здравоохранения, согласно которой бубонная чума может привести к гибели человека менее чем за 24 часа, если не принять меры и не начать ее лечить. Поэтому ученый призвал сограждан не охотиться на сурков, которые являются переносчиками чумы, и не употреблять в пищу их мясо, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Как писала "Страна", в конце июня в Монголии началась вспышка бубонной чумы. Первым заболевшим стал мужчина, съевший сурка.

Мы также сообщали, что в начале июля чуму нашли на севере Китая.