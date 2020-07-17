На видео сняли внезапную проверку боеготовности российских войск Южного, Западного и Восточного военных округов, а также морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, которую инициировал президент России Владимир Путин.

Об начале проверки сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом военного ведомства в Национальном центре управления обороной.

На кадрах записи видно, как в частях объявляется тревога, военнослужащие получают оружие и покидают казармы, а также забираются в люки боевых машин и едут на полигоны.

Также в кадр попали учения в море, где корабли и вертолеты отрабатывают маневры.

Как писала "Страна", в Украине уже отреагировали на внезапную проверку. По данным министра обороны Андрея Тарана, опасности для Украины действия вооруженных сил РФ не представляют, в том числе на админгранице аннексированного Крыма.

Мы также рассказывали, что ВСУ наращивали силы в направлении Крыма из-за возможного вторжения России.