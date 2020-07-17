В МОН назвали три сценария начала учебного года в Украине – Шкарлет
В Министерстве образования и науки рассматривают три возможных сценария, по которым начнется учебный год в украине.
Об этом сообщил исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет, передает пресс-служба ведомства.
"И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время рабочего визита в Черниговскую область встретился с руководством областной администрации, руководителями учреждений общего среднего, специального перед высшими, профессионального и высшего образования. Во время встречи он рассказал о трех возможных сценариях начала нового учебного года", - говорится в сообщении.
Как рассказал Шкарлет, учебный год для большинства учащихся должен начаться традиционно: дети пойдут в школу 1 сентября.
"Совместно с Минздравом мы осуществляем мониторинг эпидемиологической ситуации в каждом регионе и разрабатываем возможные сценарии. В ближайшее время будут внедрены соответствующие алгоритмы, о чем МОН предоставит подробные разъяснения. Также не исключено, что учебный процесс может происходить в смешанной форме", - отметил он.
Также, по словам и.о. министра, учебный год в Украине начнется по одному из трех сценариев, а решение об избрании сценария, по которому будет происходить обучение, определять региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в зависимости от особенностей эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.
Так, названы такие сценарии:
- первый вариант - низкий уровень заболеваемости, посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме;
- второй - высокий уровень заболеваемости, образовательный процесс обеспечивается дистанционно;
- третий (наиболее вероятный) - средний уровень заболеваемости, образовательный процесс обеспечивается как дистанционно, так и в учебных заведениях с соблюдением правил дистанцирования и гигиены.
Напомним, в Раде объяснили, как с 1 сентября поделят школьников Украины на четыре зоны с разными сценариями обучения.
Как сообщалось, что с нового учебного года в украинских школах станет обязательным измерение температуры как для работников образовательных учреждений, так и для учащихся.