Производители жидкого мыла и антисептиков столкнулись с дефицитом дозаторов с помпой. Компаниям приходится придумывать новые виды упаковки из-за повышенного спроса на их продукцию в условиях пандемии коронавируса.

Об этом информирует издание The Wall Street Journal.

Так, за первые 6 месяцев этого года продажи антисептиков выросли в пять раз, сообщает маркетинговая компания Nielsen. При этом цены на дозаторы, которые в основном производятся в Китае, значительно увеличились, а вот сроки поставок были перенесены на 2021 год. Ранее время ожидания комплектующих не превышало пяти недель.

Как отмечает глава подразделения по производству товаров для здоровья Reckitt Benckiser Group Plc Фредерик Дутренит, для производства дозаторов необходимо специальное оборудование, что является барьером для входа в отрасль. Reckitt, которой принадлежит производитель чистящих средств Lysol, также сталкивается с нехваткой пульверизаторов.

В свою очередь американский производитель дозаторов AptarGroup Inc. увеличил инвестиции в оборудование, позволяющее выпускать 100 помп в минуту. Однако спрос удовлетворить даже при таком объеме производства не получается.

По данным журналистов, производитель алкогольных напитков Black Button Distilling, который на фоне пандемии коронавируса начал выпускать санитайзер для рук, потратил месяц, чтобы найти поставщика помповых дозаторов.

Владелец популярного в США бренда санитайзера Purell Gojo Industries Inc., а также Reckitt начали выпускать свою продукцию в баночках со съемной крышкой. Крупнейший производитель мыла в мире Unilever Plc был также вынужден отказаться от помповых дозаторов, а Colgate-Palmolive Co. (SPB: CL) перешел на бутылки с откручивающейся крышкой.

Представители компаний отметили, что из-за пандемии ускорился процесс отказа от помповых дозаторов и пульверизаторов, при производстве которых используется пластик, плохо поддающийся переработке. Они также надеются, что кризис на рынке дозаторов приведет к их многоразовому использования потребителями.

"Это намного лучше для окружающей среды и намного дешевле для покупателей", - отметил Дутренит.

Так, в Великобритании некоторые крупные сети супермаркетов просят посетителей не выбрасывать дозаторы, а использовать их снова. В свою очередь клиенты онлайн-магазина Ocado Group Plc на сайте компании жалуются на наличие мыла для рук лишь в больших упаковках.

Тем временем пожарно-спасательная служба Лондона участвует в акции по сбору использованных дозаторов и спреев.

"Люди думают, почему пожарная бригада участвует в этом, но в условиях климатических изменений именно нам приходится пробираться по наводненным улицам и тушить лесные пожары", - сказал ответственный за экологические инициативе в бригаде Саймон Джейкмен.

Ранее мы писали, во время пандемии коронавируса люди стали массово пересаживаться на велосипеды, из-за чего производители экологичного транспорта на западных рынках и в Азии не успевают удовлетворить спрос покупателей. Новые велосипеды распродаются сразу же, как только они поступают в магазины.

Напомним, что не так давно государственное предприятие "Укрспирт" прекратило производить сырье, необходимое для создания антисептиков. Причиной стало окончание действия соответствующего разрешения.