В последний рабочий день недели нефть продолжила падать в цене и может завершить неделю в минусе
В пятницу, 17 июля, цены на нефть на августовские и сентябрьские фьючерсы упали. Это произошло из-за опасений по поводу возможного влияния продолжающейся пандемии коронавируса на спрос.
О падении свидетельствуют данные мировых бирж.
Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 по Киеву составила $42,99 за баррель. Это на $0,38 (0,88%) ниже цены в момент закрытия предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на $0,29 (0,71%) - до $40,46 за баррель.
С начала недели Brent потеряла более 0,5%, WTI - 0,2%.
В США в четверг зафиксировали около 75 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что является новым рекордом. Максимальный за последние два месяца дневной прирост числа заболевших зарегистрирован в Испании и Австралии. Это и вызвало снижение цен.
Однако аналитики считают, что в долгосрочной перспективе вновь возникшие опасения по поводу пандемии вряд ли нарушат движение к нормализации, и не в последнюю очередь потому, что объемы добычи нефти будут дольше оставаться сниженными. Эксперты ожидают, что цены на нефть превысят уровень в $45 за баррель в текущем году.
В среду страны ОПЕК+ пришли к выводу, что спрос на нефть восстанавливается и можно следовать намеченным курсом: увеличивать нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки.
Вчера "Страна" сообщала, что мировые цены на нефть перешли к снижению после падения рынков акций.
Мы также писали, что 14 июля нефть вернулась к росту в цене после публикации прогноза ОПЕК.