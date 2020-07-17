В пятницу, 17 июля, цены на нефть на августовские и сентябрьские фьючерсы упали. Это произошло из-за опасений по поводу возможного влияния продолжающейся пандемии коронавируса на спрос.

О падении свидетельствуют данные мировых бирж.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 по Киеву составила $42,99 за баррель. Это на $0,38 (0,88%) ниже цены в момент закрытия предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на $0,29 (0,71%) - до $40,46 за баррель.

С начала недели Brent потеряла более 0,5%, WTI - 0,2%.

В США в четверг зафиксировали около 75 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что является новым рекордом. Максимальный за последние два месяца дневной прирост числа заболевших зарегистрирован в Испании и Австралии. Это и вызвало снижение цен.

Однако аналитики считают, что в долгосрочной перспективе вновь возникшие опасения по поводу пандемии вряд ли нарушат движение к нормализации, и не в последнюю очередь потому, что объемы добычи нефти будут дольше оставаться сниженными. Эксперты ожидают, что цены на нефть превысят уровень в $45 за баррель в текущем году.

В среду страны ОПЕК+ пришли к выводу, что спрос на нефть восстанавливается и можно следовать намеченным курсом: увеличивать нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки.

Вчера "Страна" сообщала, что мировые цены на нефть перешли к снижению после падения рынков акций.

Мы также писали, что 14 июля нефть вернулась к росту в цене после публикации прогноза ОПЕК.