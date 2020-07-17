Сегодня в Киеве произошла стычка между нардепом от "Европейской солидарности" Владимиром Вятровичем и полицейскими. Конфликт разгорелся из-за того, что правоохранители не разрешали активистам пронести дрова под здание Верховной Рады, где проходила акция против законопроекта об обучении детей в школах на русском языке.

Видео опубликовано в пятницу, 17 июля, на странице организации "Відсіч".

Так, на кадрах можно увидеть, как Вятрович близко подошел к полицейскому, в ответ на что правоохранитель оттолкнул нардепа. После этого депутат принялся кричать "руки забрал" и в стычку вступил один из активистов, который толкнул сотрудника полиции.

Спустя некоторое время правоохранители все же позволили пронести дрова под здание Верховной Рады, но только народным депутатам и их помощникам.

Момент стычки - с 1:06. Видео: Відсіч в Facebook

Напомним, сегодня утром партия "Демократична сокира" устроила перед зданием Верховной Рады перформанс против закона об отсрочке украинизации русскоязычных школ. Участники акции выложили куски дерева в виде костра и зажгли дымовые шашки. При этом протестующие стучали палками по металлическим ведрам. По словам организаторов перформанса, это предупреждение для нардепов, что не нужно голосовать за данный законопроект.

Ранее мы писали, что проект закона "Слуги народа" Максима Бужанского №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению на государственном языке в учебных заведениях" не рассматривали сегодня в Раде.