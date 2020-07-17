В субботу, 18 июля, в Украине ожидается переменно облачная погода с кратковременными дождями и грозами на западе. Небольшие осадки вероятны местами в Житомирской, Киевской, Сумской, Донецкой, Луганской и Николаевской областях. В отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с. Днем в субботу в Карпатах и на Закарпатье местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Укргидрометцентр.



В западных регионах Украины ожидается прохладная ночь +12-15 градусов. Днем потеплеет до +23-25.

На севере страны и в центральных областях ночью прогнозируют +12-16 градусов, днем прогреется до +25-28.

На востоке страны ночью ожидается +14-16 градусов, днем температура воздуха составит +24-28.

В южных регионах ночью +16-18, днем воздух прогреется до +27-31 градуса.

Также синоптики предупреждают, что 17-18 июля в Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: meteo.gov.ua

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