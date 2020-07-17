Метод сравнения покупательной способности регионов мира на основе стоимости стандартного бургера индекс "Big Mac" показал, что гривня является одной из самых недооцененных мировых валют.

Об этом сообщает "The Economist".

По данным исследования, цена Биг Мака в Украине составляет 59 гривен, тогда как в США она равняется к 5,71 долларам. В результате украинская гривна остается недооценена на 61,9% по сравнению с официальным обменным курсом, равным 27,13 гривны/доллар. В отношении покупательной способности обменный курс должен составлять 10,33 гривны/доллар.

Кроме того, самыми недооцененными валютами мира в июле 2020 года являются денежные единицы Южной Африки, России, Турции, Украины, Мексики и Азербайджана.

В то же время самими переоцененными валютами являются - швейцарский франк, ливанский фунт и норвежская крона. В Швейцарии Биг Мак стоит на 20,9% дороже, чем в США, в Ливане на 4,2% дороже, в Норвегии - на 0,8%.

Стоит отметить, что в июле 2019 года украинская гривна была недооценена на 61%, а в январе этого года – на 58%.

Напомним, ранее Украина заняла последнее место в рейтинге индекса iPhone. Украинцу, чтобы купить iPhone 11, необходимо работать 97 дней. Также мы писали, что украинцы обеднели за год на 9 килограмм свинины.