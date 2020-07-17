В шестую годовщину крушения на Донбассе малайзийского Boeing в Амстердаме заявили, что выяснят, почему Украина не закрыла небо над зоной боев. Расследование обстоятельств катастрофы проводит Фонд безопасности полетов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Нидерландов.

В июне нидерландский адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий интересы обвиняемого гражданина РФ Олега Пулатова, сказал, что Гаага согласилась изучить обстоятельства, почему Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины. По его словам, такое расследование может занять до полугода. А пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк пояснила, что оно ведется отдельно от уголовного процесса по авиакатастрофе.

Российская сторона неоднократно поднимала вопрос об ответственности Киева за незакрытие неба. Например, директор Первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов говорил, что Совместная следственная группа не проводила настоящего расследования роли Украины в этой трагедии.

Как писала "Страна", в июне прокуратура Нидерландов назвала четырех человек, ответственных за доставку "Бука" на Донбасс: это Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Мы также рассказывали, что Украина отказалась предоставлять суду в Гааге данные с радаров в день крушения MH17.