Власти Львова смягчили карантин. Разрешили открыться кинотеатрам, музеям и культурным центрам
С сегодняшнего дня во Львове могут работать учреждения культуры, в частности кинотеатры, музеи и концертные площадки.
Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил заместитель мэра города Андрей Москаленко в своем Facebook.
"На прошлой неделе наши службы провели обследование всех учреждений культуры на готовность к восстановлению работы. Зафиксировано протокольно, что учреждения культуры готовы к открытию", - заявил чиновник.
Так, уже сегодня во Львове могут возобновить работу:
- Театры
- Кинотеатры
- Музеи (с возможностью принимать посетителей в помещении)
- Концертные учреждения и культурные центры (Органный зал, Центр Довженко)
- Библиотеки (полноценная деятельность)
- Молодежный центр
- Народные дома и Дворец культуры им. Гната Хоткевича
- Галереи
"Однако работа будет происходить по определенному протоколу - не более 50% заполненности (залов) и 1 человек на 5 кв. м. площади помещения и с соблюдением отдельного протокола Минздрава", - отметил Москаленко.
Напомним, что в пятницу, 17 июля, Киев и 6 областей Украины не соответствуют критериям для смягчения карантина. За сутки Черниговская и Черновицкая области улучшили свои показатели, по сравнению с предыдущим днем, а Львовская область оказалась в списке не готовых к смягчению ограничений.
Ранее мы писали, что по количеству заболевших с начала пандемии лидирует Львовская область (7 754 случая), также в тройке - Киев (6 689) и Ровенская область (4 940).