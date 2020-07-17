С сегодняшнего дня во Львове могут работать учреждения культуры, в частности кинотеатры, музеи и концертные площадки.

Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил заместитель мэра города Андрей Москаленко в своем Facebook.

"На прошлой неделе наши службы провели обследование всех учреждений культуры на готовность к восстановлению работы. Зафиксировано протокольно, что учреждения культуры готовы к открытию", - заявил чиновник.

Так, уже сегодня во Львове могут возобновить работу:

Театры

Кинотеатры

Музеи (с возможностью принимать посетителей в помещении)

Концертные учреждения и культурные центры (Органный зал, Центр Довженко)

Библиотеки (полноценная деятельность)

Молодежный центр

Народные дома и Дворец культуры им. Гната Хоткевича

Галереи

"Однако работа будет происходить по определенному протоколу - не более 50% заполненности (залов) и 1 человек на 5 кв. м. площади помещения и с соблюдением отдельного протокола Минздрава", - отметил Москаленко.

Напомним, что в пятницу, 17 июля, Киев и 6 областей Украины не соответствуют критериям для смягчения карантина. За сутки Черниговская и Черновицкая области улучшили свои показатели, по сравнению с предыдущим днем, а Львовская область оказалась в списке не готовых к смягчению ограничений.

Ранее мы писали, что по количеству заболевших с начала пандемии лидирует Львовская область (7 754 случая), также в тройке - Киев (6 689) и Ровенская область (4 940).