Вероятно, карантин в Украине продлят до 31 августа. Министерство здравоохранения подготовило соответствующий проект постановления. Также в Украине введут новые критерии в условиях адаптивного карантина. Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов во время брифинга в Житомирской области, передает "112 Украина".

Министр напомнил общие правила, по которым будет продолжать жить вся страна до конца лета - масочный режим, социальная дистанция и антисептики. Но при этом в некоторых регионах ограничения могут быть более жесткие - в зависимости от того, в какой зоне будут находиться области.

"Более того, мы вводим такое понятие как несколько зон - зеленая, желтая, оранжевая и красная зоны... Ограничения, если тот или иной регион выходит в желтую, оранжевую или красную зону, в зависимости от того будут усиливаться", - сказал Степанов.

Напомним, по состоянию на утро 17 июля в Украине зафиксировано 57 264 случая заражения коронавирусом. За последние сутки прирост новых случаев составил + 809. С начала пандемии от Covid-19 в Украине умерли 1 456 человек и 29 769 людей вылечились.

Ранее "Страна" писала о том, что в заведениях и ресторанах Киевской области ввели комендантский час на время карантина.

Также мы сообщали, что в Чернигове и Черновцах разрешили смягчить карантин, Киев все еще остается проблемным.