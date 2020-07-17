Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, еще в мае возмущавшийся тем, что СМИ не перевыполняет языковые квоты, отчитался об их перевыполнении в первом полугодии 2020 года. К такому выводу регулятор пришел после мониторинга эфиров спутниковых, региональных и местных телеканалов и региональных и местных радиостанций.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета по ТВ.

Как отметил член Национального совета Максим Оноприенко, в общем наблюдается положительная тенденция: "подавляющее большинство лицензиатов ответственно и добросовестно соблюдают языковые квоты".

Стопроцентное наполнение эфира на государственном языке обеспечили телевещатели Винницкой, Волынской, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской и Черкасской областей.

Наименьшие показатели ведения передач на государственном языке зафиксированы в эфире таких лицензиатов:

ТРК "Инфо-центр" и ТРК "Бахмут" в Донецкой области;

ТРК "Союз-ТВ", Житомир;

ТРК "Данио", Ужгород;

ООО "Золотая середина", Киевская область, спутниковое вещание;

телекомпания "Навигатор", пгт Чабаны Киевской области, кабельное телевещание;

ТРК "Альта", Переяслав Киевской области;

ООО "Информационный телеканал "Репортер", Одесса;

ООО "НАШ 365", Киев, спутниковое вещание;

ООО "ТРК "Глас", г. Киев, спутниковое вещание.

Также Нацсовет провел мониторинг по звучанию украиноязычных песен и доле ведения передач на государственном языке в радиоэфире региональных и местных компаний.

Средний показатель объема песен на украинском языке составляет 54%, а объем ведения передач на украинском языке - 94%. Это наполовину больше нормы, которую требует законодательство.

В трех областях Украины показатель объема ведения передач на государственном языке составил 100%. Это Волынская, Ровенская и Черновицкая области. Показатель 99% был у радиостанций четырех областей: Львовской, Сумской, Харьковской и Черниговской.

Признаки нарушений языковых квот были зафиксированы в радиоэфирах пяти лицензиатов. В частности, уменьшение доли песен на государственном языке обнаружено в ООО "Телерадиоиздательская компания "Комри", Киев (позывные "Best FM"), ООО "Городская телерадиокомпания "Черновцы", Черновцы (позывные "Блеск ФМ"), ООО "Телерадиокомпания "Маяк", Александрия Кировоградской области, ООО "Телерадиокомпания "Столица", Киев (позывные "Перец FM").

Доли ведения радиопередач на государственном языке не выполнило ООО "Радио Слобожанщины" в Харькове.

Национальный назначил внеплановые проверки, которые будут проведены после отмены карантинных мероприятий.

В общем представители Национального совета за первое полугодие провели 174 мониторинга телеэфиров (отследили более 16 000 часов) и 223 мониторинга радиоэфиров (отследили более 5000 часов). В Донецкой и Луганской областях мониторингом были охвачены лицензиаты, вещающие на подконтрольной Украине территории.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацсовет выписал радиостанциям штрафы за недостаток украинских песен на 1,8 миллионов.

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