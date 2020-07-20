Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о своем молодом человеке. Его имя она называть отказалась, но намекнула, что он занимается политикой, однако не в Офисе президента.

Об этом она сообщила в интервью телеведущей Наталье Влащенко на ее YouTube-канале.

На вопрос о том, кого бы Мендель взяла с собой, если бы ей год пришлось находиться на необитаемом острове, она ответила: "Я бы взяла своего молодого человека. Это единственный человек, с которым я хотела бы провести год, и это было бы действительно круто".

Кроме того, пресс-секретарь глава страны подтвердила, что прилагает определенные усилия, чтобы никто не знал имя ее парня. "Я не думаю, что кто-то знает, кто это... Пускай пока будет так", - отметила она, добавив, что, скорее всего, так будет до конца ее каденции.

Отвечая на вопрос, как ей хватило времени построить личную жизнь, работая в Офисе президента, Мендель ответила: "Его не хватает, ни у него, ни у меня. Я не знаю, как-то, где-то это получается".

На вопрос о том, занимается ли ее избранник политикой, Мендель заявила: "Ну, такое", при этом отметив, что он не работает с ней в Офисе президента.

"Нам пришлось пройти этот период, когда он немного удивлялся. Он говорил, что я читают о тебе, смотрю, что пишут, и потому я с тобой встречаюсь, и у меня дискоординация идет, потому, что в том пространстве ты одна, а здесь другая", - рассказала Мендель о своих отношениях с молодым человеком.

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Напомним, в начале июля в сети появились слухи о любовной связи между президентом Украины Владимиром Зеленским и его пресс-секретарем Юлией Мендель. Говорилось даже о беременности Мендель от своего шефа.

Как сообщалось, спустя несколько дней Мендель с голыми плечами прокомментировала слухи о беременности от Зеленского.