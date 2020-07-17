В Макаровском районе Киевской области упал легкомоторный самолет. Пожарные ликвидировали возгорание.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в пятницу, 17 июля.

Как сообщается, сегодня в 16:20 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи села Наливайковка Макаровского района в поле упал легкомоторный самолета учебной школы "Aviation Group" с последующим горением.

В результате падения самолета никто не погиб, угрозы жизни двум лицам, которые находились в самолете, нет.

В 16:40 возгорание самолета было ликвидировано. На месте работали 10 пожарных и 2 единицы техники.

Напомним, 13 июля в России разбился самолет Ан-2, есть жертва.

Также мы писали, что в Германии столкнулись два самолета, погибли все пилоты.