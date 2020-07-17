Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского в связи с нарушением им антикоррупционного законодательства набрала более 25 000 подписей через 9 дней после ее публикации. Теперь ее рассмотрит глава государства.

Об этом гласит информация, размещенная на сайте президента Украины.

"18 апреля 2019 в программе "Право на власть" Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит Закон. Тем самым он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел спустя 4 дня после того заявления. 7 июля 2020 президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал огромную сумму доходов от продажи ОВГЗ и этим нарушил Закон "О предупреждении коррупции". Обращаемся к господину Президенту с призывом соблюдать слова и подать в отставку, или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2020 (имеется в виду 2019 год - Ред.) он солгал своим избирателям", - гласит текст петиции.

Стоит отметить, что 18 апреля 2019 года Зеленский действительно говорил о том, что подаст в отставку, если нарушит закон.

"Если я когда-либо нарушу закон, я уйду сам. Мне для этого приветы не нужны", - заявил тогда еще кандидат в президенты Украины в эфире канала "1+1".

Напомним, 7 июля стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский лично сообщил в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) о нарушении им антикоррупционного законодательства. Ранее он не представил в ведомство уведомление о существенных изменениях в своих активах.

Уже 15 июля правоохранители отчитались, что направили в суд протоколы об административных правонарушениях Зеленского. Теперь главе государства может грозить штраф в 1700 грн.