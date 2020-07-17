НАБУ и САП сообщили о подозрении председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пятерым судьям, которых подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

Об этом сообщается на странице Центра противодействия коррупции в соцсети.

По данным "Страны", подозрения вручаются судьям по тем же самым эпизодам, что и в прошлом году. Только название дел переименовали и статьи поменяли.

При этом, прошлогодние дела быстро развалились без всяких последствий для самих судей (по ним в законе прописана сложная процедура привлечения к ответственности).

По данным источников "Страны" в ОАСК, судьи полагают, что дела развалятся таким же образом и в этот раз, а потому и чувствуют себя достаточно спокойно. Также они уточняют, что Вовк в данный момент находится за границей. А потому ему даже физически невозможно было вручить подозрение.

Накат судьи связывают с попыткой отдельных групп в силовых структурах взять под контроль Окружной административный суд Киева, который выносит вердикты по искам к органам центральной власти.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 17 июля, в Окружном административном суде города Киева (ОАСК) проводятся обыски по делу о преступлениях во время Майдана. В пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) заявили, что обыски проводят их следователи. Кроме того, ведомство сообщило, что следственные действия проводятся также в Государственной судебной администрации.

Как сообщили в пресс-службе Окружного админсуда Киева, его председатель Павел Вовк в данный момент находится в отпуске.

Напомним, что год назад обыски в ОАСК проводились в рамках уголовного производства по факту возможного вынесения неправосудных решений и незаконного воспрепятствования собраниям активистов Евромайдана.