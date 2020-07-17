Проведение административной реформы в виде укрупнения районов серьезно усложнит жизнь граждан.

Об этом заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя принятие постановления Рады о новом административном делении страны.

По его словам, эта реформа вызовет хаос на местах и сильно ударит по пенсионерам.

"Например, на Житомирщине создали Житомирский район. Расстояние от села Пирожки до центра района – 150 км. Дорог нет. Само собой, что люди там вышли на улицу с вопросом, как им теперь добраться до центра района? Само собой, их вопрос остался без ответа – власть такие "мелочи" неинтересны. Такая же история в Буче и Броварах", - отметил он.

По его словам, ОПЗЖ будет обращаться в суды и опротестовывать законы, которые позволяют чиновникам в ручном режиме, без учета мнения граждан создавать и уничтожать ОТГ и перерезать границы районов.

"Ломать районы, не завершив создание ОТГ и не спросив мнение людей на местных референдумах, – это преступление. Поэтому мы будем обращаться в суды вплоть до Конституционного суда", - заявил Юрий Бойко.

Напомним, сегодня депутаты Рады приняли за основу и в целом проект постановления про сокращение количества районов в Украине.