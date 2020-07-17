После того, как 17 июля Верховная Рада приняла законопроект № 3650 "О создании и ликвидации районов", в Украине теперь 136 районов, вместо 490 существующих ранее.
Ресурс Decentralization.gov.ua обнародовал карты новых районов по регионам.
Крым
Винницкая область
Волынская область
Днепропетровская область
Донецкая область
Житомирская область
Закарпатская область
Запорожская область
Ивано-Франковская область
Киевская область
Кировоградская область
Луганская область
Львовская область
Николаевская область
Одесская область
Полтавская область
Сумская область
Тернопольская область
Харьковская область
Херсонская область
Хмельницкая область
Черкасская область
Черновецкая область
Черниговская область
А так выглядит карта Украины с новыми районами.