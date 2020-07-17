Включившийся в президентскую гонку рэпер Канье Уэст пустил в ход фотошоп и "нарисовал" свое изваяние на горе Рашмор рядом со скульптурными портретами президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Полученное изображение музыкант опубликовал нав своем микроблоге в Тwitter и подписал его "2020".

Напомним, после того, как Канье заявил, что будет баллотироваться в президенты США "Страна" подробно разбиралась, зачем это рэперу и как такой шаг может ударить по Байдену.

На днях появилась информация о том, что музыкант передумал баллотироваться в президенты США и распустил свой штаб. Однако вскоре после этого стало известо, что Канье Уэст все-таки подал заявку на участие в выборах президента США и уже оплатил регистрационный взнос в размере 35 000 долларов.