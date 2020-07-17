"Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда в Черновцы. Первый рейс отправится из Львова 20 июля.

Об этом в пятницу, 17 июля, информирует пресс-служба компании.

Со следующей недели будут курсировать такие поезда:

№136/135 Черновцы-Одесса - курсирует ежедневно из Черновцов с 21 июля, из Одессы с 22 июля

- курсирует ежедневно из Черновцов с 21 июля, из Одессы с 22 июля №702/701 Львов-Черновцы - курсирует из Львова с 20 июля (ежедневно, кроме среды ), из Черновцов с 21 июля (ежедневно, кроме четверга )

- курсирует из Львова с 20 июля (ежедневно, ), из Черновцов с 21 июля (ежедневно, ) №7/8 Киев-Черновцы - курсирует ежедневно из Киева с 21 июля, из Черновцов с 22 июля

Напомним, что с четверга, 16 июля, "Укрзализныця" продает билеты на все места в тех поездах, которые следуют в Киев и обратно. Также это касается тех составов, которые проезжают столицу транзитом.

Ранее мы писали, что с 11 июля "Укрзализныця" восстановила рейсы еще 40 поездов почти во всех областях страны.