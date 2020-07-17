В ближайшие выходные всю территорию западной части Украины охватят дожди с грозами, которые могут перейти в ливни с градом и шквалом.

Об этом в пятницу, 17 июля, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook

"Я не знаю, как бороться с градом и как обезопасить овощи и имущество от этого, но все же предупредить - мой долг", - отметила синоптик в посте.

По ее словам, периодические и локальные осадки также ожидаются 18-19 июля в Житомирской, Винницкой, Киевской областях. Но остальной территории Украины в субботу-воскресенье будет преобладать сухая погода.

"18-го июля есть вероятность местных дождей с грозой вдоль полосы Харьковщина-Полтавщина до Кропивницкого. Ветер будет с востока, небольшой или умеренный", - пишет Диденко.

Кроме того, как сообщает Диденко, температура воздуха будет комфортной, днем в пределах +25...+29 градусов, на Юге до +29...+32 градусов, в западных областях дожди освежат воздух на 2-4 градуса.

В столице в субботу и воскресенье ожидается солнечная погода, температура воздуха около +27...+28 градусов. Однако во второй половине дня в Киеве возможны небольшие осадки. "Летние выходные пусть будут с хорошими людьми и лучшими украинскими пейзажами", - написала Диденко.

Напомним, как сообщалось, в последний рабочий день недели дожди накроют запад Украины.

Также мы писали, что синоптик сообщила, куда в Украине вернется жара и в каких регионах пройдут дожди.