В Окружном административном суде города Киева (ОАСК) проводятся обыски по делу о преступлениях во время Майдана.

Об этом в пятницу, 17 июля, информирует пресс-служба суда.

"Сегодня, 17 июля 2020 года, в Окружном административном суде города Киева проводятся следственно-оперативные мероприятия. Среди озвученных оснований - расследование дел Майдана", - говорится в сообщении.

По словам представителей суда, следственные действия в очередной раз "проводятся с нарушением территориальной подсудности дела - на основании постановления суда (в этот раз - Ленинского районного суда г. Кировоград)".

"Начиная с 2015 года это не первая попытка дискредитации Окружного административного суда города Киева следующим образом", - добавили в суде.

Тем не менее в ОАСК отметили, что суд продолжает работу в обычном режиме.

В свою очередь пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) заявила, что обыски проводят их следователи. Кроме того, ведомство сообщило, что следственные действия проводятся также в Государственной судебной администрации.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ осуществляют санкционированные обыски в помещениях ОАСК и Государственной судебной администрации для изъятия предметов, вещей и документов, которые могут иметь значение для уголовного производства. Детали - позже", - говорится в сообщении.

Также в соцсетях появилась информация, что уже предъявлены подозрения судьям - в том числе главе ОАСК Сергею Вовку. Официального подтверждения этого сообщения пока нет.

Стоит отметить, что в июле прошлого года обыски в ОАСК проводились в рамках уголовного производства по факту возможного вынесения неправосудных решений и незаконного воспрепятствования собраниям активистов Евромайдана.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, кто начал бойню на Майдане зимой 2014 года.