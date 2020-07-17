На предстоящих местных выборах, которые Верховная Рада назначила на 25 октября, кандидаты на должность городского головы должны будут внести от 19 тысяч до 445 тысяч гривен - в зависимости от количества избирателей в городе. Об этом сообщается на сайте Общественного движения "Честно".

Такие нормы содержатся в изменениях в Избирательный кодекс Украины, которые были приняты во втором чтении Верховной Радой 16 июля. В частности, там предусмотрено снижение залогов на местных выборах.

"Поправки в Избирательный кодекс предусматривают, что денежные залоги будут введены на всех уровнях, независимо от количества избирателей. Однако формулы расчета различаются", - говорится в сообщении.

Денежные залоги за партийные списки в общинах, где от 10 тысяч до 90 тысяч избирателей, не будут превышать 18892 гривны.

Для крупных городов залог будет колебаться ориентировочно от 19 тысяч до почти полмиллиона гривен - в зависимости от количества избирателей.

Низким будет залог для кандидатов на городских голов Ужгорода (19 тысяч гривен), Никополя (20 тысяч гривен) и Мелитополя (24 тысячи гривен), самые высокие - в мэры Днепра (157 тысяч гривен), Харькова (219 тысяч гривен) и Киева (445 тысяч гривен).

Фото: chesno.org

Такими же будут залога за партийные списки городских и областных советов.

"Честно" отмечает, что расчеты являются ориентировочными и основываются на данных Государственного реестра избирателей по состоянию на конец 2019 года. Точные суммы залогов определять ЦИК в соответствии с актуальными данных о количестве избирателей в том или ином населенном пункте.

Подробнее о сути новаций, которые Рада внесла в Избирательный кодекс можно почитать здесь.

Также мы сообщали, что в Украине запустили онлайн-сервис для смены избирательного участка.