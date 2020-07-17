Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 20 июля на уровне 27,36 грн/$, что на 9 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, стоимость американской валюты возросла до максимума с начала апреля 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, после назначения нового главы НБУ доллар продолжил расти. На 20 июля его официальный курс установлен на уровне 27,3606 гривен за единицу валюты.

Курс НБУ на 20 июля. Скриншот: bank.gov.ua

Отметим, что это наивысший показатель курса доллара с начала апреля текущего года. Выше курс был только 6 апреля - 27,3730 гривен за доллар.

Динамика курса доллара в Украине. Скриншот: bank.gov.ua

Напомним, "Страна" писала о том, что назначение Шевченко в Нацбанк взвинтило курс доллара, и разбиралась, что будет с гривней дальше.

Также мы сообщали, кто такой новый глава НБУ Кирилл Шевченко и чего от него ждать.