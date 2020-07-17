На территории курортного поселка Коблево в Николаевской области неизвестный до смерти избил охранника одной из баз отдыха.

Об этом сообщили в Нацполиции региона в пятницу, 17 июля.

Как сообщается, в полицию Березанского района обратилась местная жительница, которая обнаружила тело своего 58-летнего мужа.

"Со слов заявительницы ее муж работал на базе охранником и накануне вечером, пришел домой с телесными повреждениями в виде кровоподтеков на лице и сообщил, что у него возникла драка с неизвестными лицами. Через некоторое время потерпевшему стало плохо и жена вызвала медицинскую помощь, однако, мужчина отказался от госпитализации, а утром следующего дня потерпевший скончался", – говорится в сообщении.

Как заключили специалисты, причиной смерти стали телесные повреждения. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам статьи об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего (ч.2 ст.121 УК Украины). Также правоохранители попросили возможных свидетелей преступления сообщить имеющуюся информацию.

Напомним, под Одессой мужчина забил костылем до смерти соседа из-за долга в 115 гривен.

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