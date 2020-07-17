На День независимости Украины в Киеве с шествием пройдут ветераны войны на Донбассе. Заявляется, что акция состоится без партийной символики. Кроме того, обсуждается план официальных мероприятий на День памяти защитников Украины, который отмечается 29 августа.

Об этом в пятницу, 17 июля, рассказал глава Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при президенте Сергей Куницын в интервью "Интерфакс-Украина".

"Планируется Шествие ветеранов на День независимости 24 августа. В прошлом году оно возникло спонтанно. В этом году на наш Совет вышли организаторы, которые планируют его провести. Мы вступили с ними в диалог, чтобы провести это без всяких политических партий, без всяких лозунгов, под одним единственным государственным флагом, чтобы никакие политики, никакие партии там не возглавляли эту всю компанию. Чтобы шли семьи погибших, инвалиды и просто ветераны. Две задачи. Украина – единое, независимое государство. И второе – обратите на нас внимание, потому что мы эту страну защищали и защищаем", - сказал Куницын.

По словам главы совета, он обсуждал с министром по делам ветеранов Сергеем Бессарабом, что в День памяти защитников Украины 29 августа необходимо достойно почтить погибших.

"У нас единственное место в Украине и в Киеве, где сегодня заканчивается формирование Стены памяти, – это Михайловский собор. Есть ведомственные: в Минобороны, в МВД, у пограничников свои. Но цельного подхода, единого места, куда бы могли прийти семьи погибших, воевавшие, нет. И коль президент этот День памяти установил, мы сегодня, например, отрабатываем то, чтобы по всей Украине произошли такие молебны, чтобы на могилу каждому погибшему за независимость и суверенитет Украины возложили цветы руководители городов, районов, областей, чтобы была минута молчания", - рассказал он.

Напомним, недавно к президенту Украины Владимиру Зеленскому обратилась мать одного из погибших бойцов с просьбой об отмене развлекательных мероприятий и работы развлекательных заведений в День памяти защитников Украины 29 августа. Президент сообщил, что этот вопрос уже проработан, и День памяти защитников будет настоящим днем почитания и скорби по тем, кто отдал за Украину свою жизнь.

Ранее мы писали, что во время прошлогодней церемонии по случаю Дня памяти павших защитников Украины, проходившей на Михайловской площади в Киеве, впервые были названы имена погибших и пропавших без вести 29 августа 2014 года во время боев под Иловайском.