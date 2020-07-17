В 2021 году власти Киева планируют провести капитальный ремонт Майдана Незалежности и Крещатика.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил столичный мэр Виталий Кличко.

"Мы планируем капитальный ремонт Майдана Незалежности и главной улицы Крещатик. Эти работы запланированы на следующий год", - сказал мэр.

По его словам, на Майдане планируется замена гранитного покрытия, новое освещение, реконструкция лифтов и подземных переходов, а также наземных переходов на пересечении с улицей Михайловской.

План капитального ремонта пока находится на стадии разработки.

На видео: Виталий Кличко о реконструкции - с 17:14

Ранее "Страна" писала о том, что кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Верещук вызвала Кличко на публичные дебаты.

Также мы сообщали, что Верховная Рада не включила Коцюбинское в состав Киева, несмотря на просьбу Кличко.