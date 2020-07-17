В Киеве на Русановских садах "скорая" не успела доехать по вызову к потерпевшему, потому что местные жители установили там самодельный шлагбаум. В результате человек умер, не дождавшись медиков.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 17 июля сообщил мэр столицы Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"На днях на Русановских садах случилась трагическая ситуация, когда медики "скорой" не смогли приехать к потерпевшему, так как с одной стороны были закрыты ворота, а также препятствовал движению самодельный шлагбаум. К сожалению, человек умер", - сказал Кличко.

По его словам, медики были вынуждены остановиться в 300 метрах от места, куда их вызвали. По данным мэра столицы, уже есть предписание о демонтаже шлагбаума и если его не демонтируют добровольно люди, которые его же и устанавливали, то он будет принудительно демонтирован коммунальными службами.

Кличко об инциденте со "скорой" - с 08:11

Напомним, недавно нардеп-пауэрлифтер от "Слуги народа" снес две будки со шлагбаумами на подъездах к морю в Одессе.

Также мы писали, что во Львове семь человек устроили пьяный дебош, прибывшим на вызов медикам "скорой".