"Я манал развивать город во время выборов". Бывший КВНщик Бахматов решил покинуть пост советника Кличко
Советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов заявил, что временно решил покинуть свой пост.
Об этом он сообщил в интервью изданию "LIGA.net".
"Я временно выхожу из КГГА и перестаю помогать Виталию Владимировичу в период предвыборных историй. Если в двух словах: я манал развивать город во время выборов. Турбулентность и говно, которое накидывают, никак не связаны с эффективным управлением", - заявил Бахматов.
По его словам, он собирается вернуться в команду мэра в ноябре после того, как пройдут местные выборы. "Любой управленец с большим опытом скажет, что, когда идет дележ и акционерные свары, невозможно нормально развивать проект. Ты будешь вовлечен на какой-то стороне. Так как я на стороне горожан и действующего мэра, я спокойно себе отхожу и со стороны посмотрю", - объяснил советник Кличко.
Кроме того, Бахматов своим уходом собирается сохранить политическую незаангажированность Офиса трансформаций, руководителем которого он является. При этом сам Офис продолжит работу в качестве аналитического центра.
Он отметил, что не намерен принимать участие в мэрских выборах в столице и помогать какой-либо из партий. Однако он не исключает свое выдвижение на пост мэра в 2025 году. "В 2025-м может быть. Мне ж нужно поднатореть, поучиться. Виталий Владимирович как раз пойдет куда-то дальше. Ему уже точно будет неинтересно продолжать быть мэром. Он захочет пойти на национальный уровень", - заявил Бахматов.
Напомним, в сентябре прошлого года Кличко назначил на должность своего советника экс-партнера UNIT.City и бывшего руководителя экспоцентра ВДНХ Максима Бахматова. Помимо диджитализации, неожиданно, в управление бывшему КВНщику и резиденту Comedy Club Ukraine отдали сразу две критически важные для города и денежные сферы – недвижимость и инфраструктуру.
Как сообщалось, Кличко ради КВНщика попросил уйти двух своих заместителей по застройке Киева.