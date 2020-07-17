Советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов заявил, что временно решил покинуть свой пост.

Об этом он сообщил в интервью изданию "LIGA.net".

"Я временно выхожу из КГГА и перестаю помогать Виталию Владимировичу в период предвыборных историй. Если в двух словах: я манал развивать город во время выборов. Турбулентность и говно, которое накидывают, никак не связаны с эффективным управлением", - заявил Бахматов.

По его словам, он собирается вернуться в команду мэра в ноябре после того, как пройдут местные выборы. "Любой управленец с большим опытом скажет, что, когда идет дележ и акционерные свары, невозможно нормально развивать проект. Ты будешь вовлечен на какой-то стороне. Так как я на стороне горожан и действующего мэра, я спокойно себе отхожу и со стороны посмотрю", - объяснил советник Кличко.

Кроме того, Бахматов своим уходом собирается сохранить политическую незаангажированность Офиса трансформаций, руководителем которого он является. При этом сам Офис продолжит работу в качестве аналитического центра.

Он отметил, что не намерен принимать участие в мэрских выборах в столице и помогать какой-либо из партий. Однако он не исключает свое выдвижение на пост мэра в 2025 году. "В 2025-м может быть. Мне ж нужно поднатореть, поучиться. Виталий Владимирович как раз пойдет куда-то дальше. Ему уже точно будет неинтересно продолжать быть мэром. Он захочет пойти на национальный уровень", - заявил Бахматов.

Напомним, в сентябре прошлого года Кличко назначил на должность своего советника экс-партнера UNIT.City и бывшего руководителя экспоцентра ВДНХ Максима Бахматова. Помимо диджитализации, неожиданно, в управление бывшему КВНщику и резиденту Comedy Club Ukraine отдали сразу две критически важные для города и денежные сферы – недвижимость и инфраструктуру.

Как сообщалось, Кличко ради КВНщика попросил уйти двух своих заместителей по застройке Киева.