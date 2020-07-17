"Алло, да? Добрый день". Корниенко "заработался" и рассмешил весь зал Рады. Видео
Во время заседания Верховной Рады в пятницу, 17 июля, лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко, подумал, что говорит в телефон, а не в микрофон.
Соответствующее видео обнародовано в YouTube.
Так, председатель Рады Дмитрий Разумков просит подключить микрофон Корниенко. После этого лидер "слуг народа" сказал: "Алло, да? Добрый день".
Это вызвало бурную реакцию остальных нардепов. Почти все они засмеялись и зааплодировали. Корниенко пояснил свой конфуз тем, что все "уже заработались".
Напомним, сегодня во время заседания "Голос" и "ЕС" блокировали трибуну Рады из-за слов нардепа Волошина о внешнем управлении Украиной.
Также мы писали, что Разумков закрыл третью сессию IX созыва Рады. 21 июля состоится внеочередное заседание.
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