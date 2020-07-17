Бывший заместитель председателя Ивано-Франковской ОГА Дмитрий Романюк стал директором управления "Укрзализныци", ответственное за взаимодействие с государственной властью. В 2004 году чиновник, будучи студентом, бросил яйцом в тогдашнего кандидата в президенты Украины Виктора Януковича.

Об этом в пятницу, 17 июля, информирует пресс-служба компании.

По словам представителей "Укрзализныци", в активе у Романюка есть успешные кейсы международного сотрудничества и инвестиционных проектов.

"Сейчас Укрзализныця нуждается в улучшении взаимодействия с органами государственной власти. Профессиональная координация работы на этом направлении будет способствовать развитию компании, поддержке важных для Укрзализныци законодательных инициатив, в частности, принятию новой редакции Закона Украины "О железнодорожном транспорте". Именно поэтому мы усиливаем нашу команду опытным специалистом и надеемся на плодотворную совместную работу и быстрые результаты", - заявил и.о. председателя правления компании Иван Юрик.

Дмитрий Романюк закончил в 2009 году Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника по специальности "Менеджмент организаций", а затем, в 2011 году, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности "Правоведение". В 2015 году он стал кандидатом экономических наук.

С августа 2015 по январь 2017 работал директором департамента международного сотрудничества, евроинтеграции, инвестиций и развития туристической инфраструктуры Ивано-Франковской областной государственной администрации. В 2010-2015 годах был ассистентом, а затем преподавателем на кафедре менеджмента и маркетинга экономического факультета Прикарпатского национального университета.

В 2018-2019 годах Романюк возглавлял наблюдательный совет компании по управлению активами "MG Invest" и был советником по инвестициям компании "Moris Group". В 2017 году он занял пост руководителя по работе с регионами в "Офисе привлечения и поддержки инвестиций "UkraineInvest".

С октября 2019 Романюк занимал должность заместителя председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Однако наибольшую известность Романюк получил 24 сентября 2004 года, когда бросил яйцом в Виктора Януковича. От неожиданности политик потерял равновесие и упал перед камерами.

Видео: YouTube/ 5 канал

Напомним, что яйцом кидали и в предыдущего президента Петра Порошенко, в декабре прошлого года. О дальнейшей судьбе нападавшего ничего неизвестно.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий назвал Романюка "светлым, принципиальным и умным" человеком.