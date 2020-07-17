Кабмин инициирует изменения в законодательстве об увеличении штрафных санкций за засорение и загрязнение водных объектов и прибрежных защитных полос.

Об этом шла речь на селекторном совещании по вопросам загрязнения бытовыми отходами реки Тиса и других водных объектов, сообщается на сайте Кабмина.

"За 30 лет не было создано ни концепции, ни стратегии по утилизации твердых бытовых отходов, ни реализации ее на практике. И в горных территориях западных областей эта проблема проявляется особенно остро ... Проблема касается всей Украины, и мы должны начать нарабатывать шаги для решения этой проблемы на уровне всего государства, а западные области пусть станут для нас первым шагом. Нужно сделать все, чтобы бытовые отходы со стихийных свалок не попадали в водные объекты", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль

Шмыгаль в течение недели ждет от глав облгосадминистраций предложений, которые позволят максимально быстро победить проблему стихийных свалок.

Премьер-министр отметил, что по итогам совещания утвержден комплекс мероприятий, и правительство будет контролировать его выполнение.

В частности, комплекс мер по решению проблемы утилизации твердых бытовых отходов и предотвращения загрязнения трансграничных рек предусматривает, что областные и районные госадминистрации, органы местного самоуправления и соответствующие органы исполнительной власти должны: обеспечить обследование участков водных объектов и пойм и выявления участков загрязнения мусором; обеспечить ликвидацию несанкционированных и стихийных свалок и контроль за соблюдением ограничений для прибрежных защитных полос; обеспечить разработку схем санитарной очистки населенных пунктов и определить ответственных за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов; обеспечить финансирование из местных бюджетов мероприятий для сбора, вывоза и переработки бытовых отходов.

Также органы местного самоуправления должны обеспечить проведение просветительских мероприятий среди населения по надлежащему обращению с бытовыми отходами.

Ранее "Страна" писала о том, что Будапешт в письме Зеленскому возмутился горами отходов, которые приплывают из Украины.

Также мы сообщали, что на Закарпатье возле популярного курорта обнаружили стихийную свалку с тоннами мусора.