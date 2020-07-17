В испанской Барселоне из-за увеличения случаев коронавирусной инфекции местный Минздрав ввел ограничительные меры. Жителей просят без необходимости не покидать дома.

Об этом сообщает "El Periodico".

"Правительство обратилось в эту пятницу к гражданам Барселоны и 17 муниципалитетов в столичном регионе с просьбой выходит из дома только по существенным причинам, таким, как ходьба на работу или покупка еды", - говорится в сообщении.

Как отмечается, новые ограничения будут действовать в ближайшие недели.

По словам министра здравоохранения Генералитета Альба Вержес, в больницах наблюдается увеличение людей, нуждающихся в неотложной помощи и госпитализации. Так, вчера Вержес сообщила о 1293 новых инфекциях, зарегистрированных в Каталонии за последние 24 часа. Они аналогичны показателям марта.

Напомним, с 9 июля в испанской Каталонии ввели обязательное ношение медицинских масок в общественных местах и на улице. По информации университета Джона Хопкинса количество больных Covid-19 в Каталонии составляет 66 570 человек, из них 5 678 с летальным исходом.

Ранее сообщалось, что в Каталонии 200 тысяч человек закрыли на строгий карантин из-за вспышки коронавируса.