Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) намеревались провести обыски в доме главы Национального банка Украины (НБУ) Кирилла Шевченко, чтобы помешать рассмотрению его кандидатуры на пост главы финансового регулятора.

Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил внефракционный народный депутат Андрей Деркач.

По словам нардепа, за Шевченко велась незаконная слежка в рамках одного из уголовных производств.

"По информации, которая нуждается в проверке, руководители НАБУ, а именно Артем Сытник и Гизо Углава, незаконно дали указания подчиненным работникам на проведение слежки, а также проведения обысков в помещениях по месту жительства, в то время кандидата, а теперь главы НБУ Кирилла Шевченко, с целью не допустить рассмотрения его кандидатуры на пленарном заседании Верховной Рады Украины 16.07.2020 года. 15-16.07.2020 согласно преступным планам ОПГ "Януковича-Порошенко-Гонтаревой-Сытника", работники НАБУ должны были осуществить неотложные обыски без решения суда с обнародованием "благоприятной" информации через подконтрольные грантоедские медиа, с целью дискредитации и невозможности рассмотрения вопроса о назначении Шевченко, ни на комитете ВРУ, ни на пленарном заседании парламента", - заявил депутат.

По его словам, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) не согласовала следственные действия, поэтому обысков в доме Шевченко не проводилось. Кроме того, сам новоназначенный глава НБУ знал о возможном давлении на него, поэтому не ночевал дома.

"Целью таких действий по мнению экспертов и журналистов-расследователей, в связи с назначением нового главы НБУ - Кирилла Шевченко существует угроза для ОПГ "Януковича-Порошенко-Гонтаревой-Сытника" возможного доступа к реестру получателей бенефициаров держателей ОВГЗ, в которых содержатся выведенные из Украина и отмытые коррупционные средства. Кроме того, такие действия НАБУ могут свидетельствовать о препятствовании проведению дополнительной конфискации денежных средств "семьи Януковича", которые отмыты и выведены в США и на которые в дальнейшем были приобретены в Украине ОВГЗ", - считает Деркач.

Нардеп обратился к главе Офиса генпрокурора Ирине Венедиктовой и руководителю САП Назару Холодницкому с просьбой проверить законность действий НАБУ при проведении наблюдения за Шевченко, а также оснований планируемого обыска в доме главы НБУ. По мнению Деркача, правоохранители должны обратить внимание на то, не исчезли ли основания для обысков и слежки после назначения Шевченко на пост главы финрегулятора.

"В случае подтверждения незаконных действий сотрудников НАБУ внести сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении последним уголовного преступления", - добавил Деркач.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины 15 июля. На вчерашнем заседании парламент поддержал кандидатуру Шевченко 332 голосами "за".

Ранее мы писали, что директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева указала Зеленскому на недопустимость давления на НБУ и рекомендовала сохранить независимость регулятора.