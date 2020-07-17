В Украине зафиксировали первые попытки нового типа DDOS-атак, которые используют для блокировки сетей провайдеров связи. Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк, сообщается на сайте ведомства.

Как рассказали в СНБО, за несколько дней хакеры успешно атаковали десятки провайдеров по всему миру и в том числе и в Украине.

"Анализ собранных нами данных показал, что большинство инцидентов на первых этапах были лишь подготовкой к большой скоординированной атаке, направленной на блокирование доступа к сегментам интернета на глобальном уровне", - заявил Демедюк.

По его словам, ситуация осложняется отсутствием средств скорого противодействия без потери части важных сервисов, включительно с передачей видеоконтента, интернет-телефонии и других.

Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности в очередной раз подчеркивают важность использования сложных паролей.

Как отмечают в СНБО, в июне 2020 года одна из DDOS-атак нового типа стала крупнейшей в истории, достигнув значения почти 780 Гбит/сек. Из-за нее произошло отключение 15% всего мирового интернета и ряда магистральных провайдеров на 30 минут.

Ранее "Страна" писала о том, что хакеры за неделю совершили почти тысячу кибератак на органы госвласти Украины.

Также мы сообщали, что Германия хочет ввести киберсанкции против России за хакерскую атаку на Бундестаг.