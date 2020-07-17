В Киеве на Крещатике водитель эвакуатора устроил стрельбу. Правоохранители задержали эвакуатор возле торгового центра "Гулливер".

Об этом сообщают "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

На главной улице столицы вчера, 16 июля, вечером эвакуатор подрезал автомобиль BMW. После этого стажер, который находился в кабине эвакуатора, показал водителю иномарки неприличный жест, а сам водитель эвакуатора начал стрелять из окна.

"Эвакуатор правоохранители задержали уже возле ТЦ "Гулливер". Мужчины из BMW пишут заявления", - сказано в сообщении.

В комментариях пользователи пишут, что водители эвакуаторов настолько суровые, что на работу без оружия не выезжают. А еще удивляются тому, что стреляли из эвакуатора, а заявления в полицию пишут водитель, и пассажиры BMW.

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