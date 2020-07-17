Национальное антикоррупционное бюро Украины вызывает экс-министра Николая Злочевского на допрос в качестве подозреваемого по делу о взятке в $6 млн, которая предназначалась руководству НАБУ и САП.

Соответствующий документ обнародован на сайте бюро.

Проведение следственных действий запланировано на три даты: 21 июля в 15:30, 22 июля в 14:30 и 23 июля в 11:30. Все три допроса будет проводить старший детектив НАБУ Виталий Постный.

Напомним, 12 июня в Украине разгорелся скандал из-за самой крупной взятки в истории страны в 6 млн долларов, которую хотели якобы вручить руководителям НАБУ и САП за закрытие дела против Николая Злочевского - газового олигарха и министра экологии времен Януковича.

Также мы писали, что 1 июля Национальное антикоррупционное бюро заочно сообщило о подозрении бывшему министру экологии Николаю Злочевскому.

Впрочем, сторона защиты экс-министра опровергла вручение своему клиенту подозрения.