Экс-министра Злочевского вызвали на три допроса в НАБУ по делу о рекордной взятке в $6 млн
Национальное антикоррупционное бюро Украины вызывает экс-министра Николая Злочевского на допрос в качестве подозреваемого по делу о взятке в $6 млн, которая предназначалась руководству НАБУ и САП.
Соответствующий документ обнародован на сайте бюро.
Проведение следственных действий запланировано на три даты: 21 июля в 15:30, 22 июля в 14:30 и 23 июля в 11:30. Все три допроса будет проводить старший детектив НАБУ Виталий Постный.
Напомним, 12 июня в Украине разгорелся скандал из-за самой крупной взятки в истории страны в 6 млн долларов, которую хотели якобы вручить руководителям НАБУ и САП за закрытие дела против Николая Злочевского - газового олигарха и министра экологии времен Януковича.
Также мы писали, что 1 июля Национальное антикоррупционное бюро заочно сообщило о подозрении бывшему министру экологии Николаю Злочевскому.
Впрочем, сторона защиты экс-министра опровергла вручение своему клиенту подозрения.