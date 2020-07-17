После изобретения вакцины от коронавирусной инфекции, на нее будут претендовать множество стран. Минздрав Украины уже обратился к главам здравоохранительных ведомств Германии, Франции, Италии и Нидерландов с просьбой предоставить Украине приоритетное право на приобретение лекарства, которое разрабатывается компанией AstraZeneca.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "РБК-Украина", опубликованном в пятницу, 17 июля.

"Был создан альянс из четырех стран - Италия, Германия, Франция и Нидерланды, которые сделали предзаказ на эту вакцину. Мы тщательно отслеживаем все, что касается клинических испытаний вакцин. Президент ставил задачу министру иностранных дел максимально двигаться в том направлении, чтобы Украина также была одной из первых стран", - сказал чиновник.

По словам Степанова, на прошлой неделе он обратился с просьбой к министрам здравоохранения этих четырех стран, чтобы Украина также получила приоритетное право на получение этой вакцины.

"Вы же понимаете, что после изобретения будет целая очередь, чтобы получить какую-то квоту. Бесплатно никто не будет раздавать вакцину. Но будет важно получить одними из первых. Мы со стороны Министерства здравоохранения будем достаточно активно проводить работу, чтобы получить вакцину", - добавил министр.

Напомним, в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину договориться с другими странами о приобретении вакцины от коронавируса, если она будет разработана.

Ранее мы писали о том, какие компании сейчас заняты разработкой вакцины и сколько она будет стоить.