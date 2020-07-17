С 20 июля по 3 августа часть Левого берега Киева останется без горячей воды. Отключение коснется всех потребителей, подключенных к системам теплоснабжения "Еврореконструкция".

Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в Днепровской РГА.

Список улиц, где отключат воду:

ул. Панельная;

ул. Челябинская;

ул. Никольско-Слободская;

ул. Раисы Окипной;

ул. Флоренции;

ул. Шлихтера;

ул. Сивашская;

ул. Алматинская;

ул. Машинистовская;

ул. Литинская;

ул. Марганецкого;

ул. Рогозовская;

ул. Калачевского;

ул. Пражская;

ул. Сосюры;

ул. Сергиенко;

ул. Попудренко

переул. Сеноманский;

просп. Гагарина.

По указанным адресам будут проводиться гидравлические испытания. Это и станет причиной отсутствия горячей воды.

Напомним, ранее сообщалось, что в четырех районах Киева горячей воды не будет до конца июля.

Также мы писали, что пять городов Донбасса остались без воды из-за крупной аварии на водоводе.