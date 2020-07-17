Левый берег Киева на две недели останется без горячей воды. Список адресов
С 20 июля по 3 августа часть Левого берега Киева останется без горячей воды. Отключение коснется всех потребителей, подключенных к системам теплоснабжения "Еврореконструкция".
Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в Днепровской РГА.
Список улиц, где отключат воду:
- ул. Панельная;
- ул. Челябинская;
- ул. Никольско-Слободская;
- ул. Раисы Окипной;
- ул. Флоренции;
- ул. Шлихтера;
- ул. Сивашская;
- ул. Алматинская;
- ул. Машинистовская;
- ул. Литинская;
- ул. Марганецкого;
- ул. Рогозовская;
- ул. Калачевского;
- ул. Пражская;
- ул. Сосюры;
- ул. Сергиенко;
- ул. Попудренко
- переул. Сеноманский;
- просп. Гагарина.
По указанным адресам будут проводиться гидравлические испытания. Это и станет причиной отсутствия горячей воды.
Напомним, ранее сообщалось, что в четырех районах Киева горячей воды не будет до конца июля.
Также мы писали, что пять городов Донбасса остались без воды из-за крупной аварии на водоводе.