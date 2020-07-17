На Левом берегу две недели не будет горячей воды. Фото: Pixabay

С 20 июля по 3 августа часть Левого берега Киева останется без горячей воды. Отключение коснется всех потребителей, подключенных к системам теплоснабжения "Еврореконструкция".

Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в Днепровской РГА. 

Список улиц, где отключат воду: 

  • ул. Панельная;
  • ул. Челябинская;
  • ул. Никольско-Слободская;
  • ул. Раисы Окипной;
  • ул. Флоренции;
  • ул. Шлихтера;
  • ул. Сивашская;
  • ул. Алматинская;
  • ул. Машинистовская;
  • ул. Литинская;
  • ул. Марганецкого;
  • ул. Рогозовская;
  • ул. Калачевского;
  • ул. Пражская;
  • ул. Сосюры;
  • ул. Сергиенко;
  • ул. Попудренко
  • переул. Сеноманский;
  • просп. Гагарина.

По указанным адресам будут проводиться гидравлические испытания. Это и станет причиной отсутствия горячей воды. 

Напомним, ранее сообщалось, что в четырех районах Киева горячей воды не будет до конца июля.

Также мы писали, что пять городов Донбасса остались без воды из-за крупной аварии на водоводе.

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