К октябрю наземный транспорт Киева оснастят специальной техникой, чтобы пассажиры могли оплачивать проезд с помощью банковских карт. Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко.

По словам градоначальника, необходимое оборудование уже технически готово к работе.

"Дело за "Ощадбанком", который, как государственный банк, должен сертифицировать валлидаторы для того, чтоб можно было осуществлять оплату банковскими картами Visa и Mastercard. Ожидаем, что к октябрю "Ощадбанк" закончит сертификацию и пассажиры смогут оплачивать проезд в наземном коммунальном транспорте банковскими картами", - сказал Кличко.

На видео: Виталий Кличко об оплате проезда банковскими картами - с 16:30

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве передумали отменять с 1 июля льготный проезд для иногородних.

Также мы сообщали, что в Киеве еще на 8 станциях метро заработал мобильный интернет 4G.