Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий может уйти в отставку уже в августе. Об этом "Стране" соощил источник в САП.

По его данным, в июле Холодницкий ушел в длительный отпуск, из которого уже не выйдет - сразу за ним последует увольнение. Предположительно это будет во второй половине августа.

Полномочия антикоррупционного спецпрокурора истекают в ноябре. То есть уходит он досрочно.

В конце мая между САП и Офисом генпрокурора возник скандал. Ирина Венедиктова обвинила Холодницкого в бездействии по ряду уголовных дел.

У Холодницкого ответили также обвинениями в задержке по важным уголовным делам (детальнее об этом - в материале "Снесут всех". Почему начался конфликт Венедиктовой с Холодницким и кого по итогу уволят).

Также в июне должно было состояться заседание кадровой комиссии, где рассматривался вопрос об отстранении Холодницкого. Однако дело отложили до июля - и пока о новой дате слушаний ничего не известно.

Параллельно идет процесс создания комиссии по отбору нового руководителя САП. Однако дело движется со скрипом. Рада так и не смогла сформировать состав комиссии.

Кандидатов в нее тогда раскритиковали антикоррупционные активисты и даже пригрозили Украине потерей безвиза, если избирать нового антикоррупционного прокурора будут те, кто им не понравится.