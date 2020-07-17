Несмотря на просьбу мэра Киева Виталия Кличко присоединенить пгт Коцюбинское к столице, Верховная Рада не стала это делать. Поселок включили в Бучанский район Киевской области.

Такое решение парламентарии приняли на сегодняшнем заседании Рады.

Так, за принятие проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226.

Напомним, сегодня народные депутаты приняли за основу и в целом проект постановления про сокращение количества районов в Украине. Так парламентарии создали 136 укрупненных районов в стране вместо нынешних 490, в том числе семь укрупненных районов в Киевской области вместо 25 нынешних. При этом в составе Бучанского района включена территория Коцюбинской поселковой территориальной общины.

Отметим, что поселок хотят сделать частью столицы еще с 2016-го года. После длительных попыток недавно группа нардепов внесла в парламент документ, в котором было предложено присоединить пгт Коцюбинское к столице. Они руководствовались тем, что его площадь составляет 87 га. Поселок не имеет путей автомобильного сообщения ни с одним населенным пунктом, кроме Киева. Также он не входит ни в один административный район города Киева, и подчинен в сферах образования и медицины Ирпенскому городскому совету.