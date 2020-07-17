Украине на Донбассе передали неидентифицированное тело. Оно может принадлежать погибшему медику
17 июля после переговоров Украина получила неидентифицированное тело, которое может принадлежать погибшему 13 июля на Донбассе военному медику.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"После нелегких переговоров УС СЦКК через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, наконец, было достигнуто соглашение - на КПВВ "Марьинка" на подконтрольную правительству Украины территорию было передано тело человека", - говорится в сообщении.
При этом на сегодня подтверждений того, что это - военный медик, погибший 13 июля возле села Зайцево, на данный момент нет. Сейчас продолжается транспортировки тела к месту проведения экспертизы ДНК.
Напомним, 14 июля в ВСУ заявили, что сепаратисты на Донбассе обстреляли группу эвакуации погибшего бойца и забрали его тело. Жертвой обстрела стал военный медик.
Также мы писали, что 15 июля в штабе ООС сообщили, что украинской армии вернули тело бойца, при эвакуации которого погиб военный медик.
Кроме того, сообщалось, что погибший медик оказался белорусом, который в 2016 году получил гражданство Эстонии.