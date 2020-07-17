17 июля после переговоров Украина получила неидентифицированное тело, которое может принадлежать погибшему 13 июля на Донбассе военному медику.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"После нелегких переговоров УС СЦКК через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, наконец, было достигнуто соглашение - на КПВВ "Марьинка" на подконтрольную правительству Украины территорию было передано тело человека", - говорится в сообщении.

При этом на сегодня подтверждений того, что это - военный медик, погибший 13 июля возле села Зайцево, на данный момент нет. Сейчас продолжается транспортировки тела к месту проведения экспертизы ДНК.

Напомним, 14 июля в ВСУ заявили, что сепаратисты на Донбассе обстреляли группу эвакуации погибшего бойца и забрали его тело. Жертвой обстрела стал военный медик.

Также мы писали, что 15 июля в штабе ООС сообщили, что украинской армии вернули тело бойца, при эвакуации которого погиб военный медик.

Кроме того, сообщалось, что погибший медик оказался белорусом, который в 2016 году получил гражданство Эстонии.