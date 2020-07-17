В пятницу, 17 июля, в Украине изменились правила выдачи прав и сдачи водительских экзаменов.

Об этом сообщили в Главном сервисном центра МВД.

"Отныне подтвердить навыки вождения стало проще", - говорится в сообщении.

Так, 17 июля вступил в силу приказ МВД от 22 мая 2020 года №408, утвердивший новые инструкции: о порядке приема экзаменов для получения прав и о возможности фото- или видеофиксации во время сдачи экзаменов.

Основные нововведения:

при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами по любой из категорий В, С1, С, D1 и D, а максимально допустимой перерыв в навыках вождения увеличен до 3 месяцев;

подтвердить навыки управления транспортным средством можно документом на право собственности транспортного средства другого супруга, и документами, подтверждающими кредит, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном;

в случае открытия двух и более категорий теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории;

экзамен прекращается, если человек пользуется подсказками;

экзамен прекращается, если человек пользуется подсказками; продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена: на площадке – не менее 10 мин, на дороге – не менее 20 мин, а в целом – не более часа;

возможно отклонение от маршрута проведения практического экзамена, если на нем дальнейшее движение невозможно (транспортный затор, дорожные работы, ДТП и т.д.);

фото-, видеофиксация происходит от начала каждого экзамена и ведется непрерывно до его завершения;

результаты экзаменов можно обжаловать в течение 10 рабочих дней.

Кроме того, указ определяет основания для аннулирования удостоверения водителя (в случае лишения права управления, полученного впервые, предоставления фиктивных документов и т.п.).

Также в документе указывается, что возможно исключение имеющейся категории, если медицинской справкой она не подтверждена, и ее восстановление в случае предоставления новой медсправки, если пригодность к управлению восстановлена.

В главном сервисном центре МВД напомнили, что на его сайте можно ознакомиться с маршрутами для совершенствования навыков вождения, а также проверить свои знания ПДД на онлайн-тренажере.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, как в Украине изменились правила получения водительского удостоверения.

Также сообщалось, что сервисные центры МВД возобновили практические экзамены, которые необходимо сдать для получения водительских прав. Записаться на них можно по телефону того сервисного центра, где проходил теоретический экзамен.