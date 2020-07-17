В ходе заседания в пятницу, 17 июля, Верховная Рада поддержала в целом законопроект №2398-д "Об оборонных закупках". Его рассматривали в повторном втором чтении. "За" соответствующий документ проголосовали 276 нардепов.

Законопроект предусматривает осуществление закупок в рамках трехлетнего планирования, поддержку национальной оборонной промышленности как государственного, так и частного сектора.

Также после вступления в силу закона к процедурам закупок оборонной продукции допустят иностранных поставщиков. Условием для этого будет предоставление преимущества производителям, локализованным на таможенной территории Украины, а также производителям, которые обеспечивают более выгодные условия содержания, сервиса и ремонта поставленной продукции; возможность заключения инвестиционных соглашений на развитие производства.

Законопроектом предусмотрено утверждение типовых государственных контрактов, внедрение критерия "жизненный цикл" вооружения, военной и специальной техники, а также постепенный переход к государственному подтверждению качества на основе подходов, используемых в соответствующих стандартах НАТО. Государственным заказчикам отныне предоставляется возможность осуществлять закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения с прозрачными и конкурентными процедурами, осуществлять закупки по импорту.

Напомним, Разумков закрыл третью сессию IX созыва Рады. 21 июля состоится внеочередное заседание.

Также мы писали, что Рада не стала рассматривать проект Бужанского об отсрочке украинизации школ.